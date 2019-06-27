В Новосибирске двое мужчин погибли под завалом

В Новосибирске двое местных жителей погибли под завалом, пытаясь починить водопровод. Как рассказали в Следственном управлении СКР, эти работы они решили провести по собственной инициативе.

Трагедия произошла сегодня в 1-м переулке Молодости в Советском районе. В траншею водопровода забрались мужчины 37 и 42 лет. На них обрушился грунт - их полностью засыпало.

Оба погибли на месте. Следователи проводят проверку, опрашивают очевидцев, назначены судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.