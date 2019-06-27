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27.06.2019 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске двое мужчин погибли под завалом

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске двое местных жителей погибли под завалом, пытаясь починить водопровод. Как рассказали в Следственном управлении СКР, эти работы они решили провести по собственной инициативе.

В Кузбассе на шахте "Распадская" погиб рабочий

Трагедия произошла сегодня в 1-м переулке Молодости в Советском районе. В траншею водопровода забрались мужчины 37 и 42 лет. На них обрушился грунт - их полностью засыпало.

Оба погибли на месте. Следователи проводят проверку, опрашивают очевидцев, назначены судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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