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27.06.2019 13:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области будут жестко реагировать на дефекты на дорогах

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников по время рабочей поездки в Бердск и Искитим призвал дорожных строителей немедленно устранять дефекты на магистралях.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
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- Основной акцент по дорожным работам - на качество, и спрос за него усиленный. Даже на единичные дефекты будет достаточно жесткая реакция, - отметил глава региона. - Также пристальное внимание - на выполнение работ по гарантийным случаям.

Уже есть пример, когда заказчик заставил подрядчика заменить пять тысяч квадратных метров нижнего выравнивающего слоя, который не соответствовал требованиям технологии.

В Бердске и Искитиме губернатор проинспектировал ход работ на объектах регионального проекта "Дорожная сеть", который входит в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Первый объект, который в этом году планируется ввести в эксплуатацию в рамках программы БКАД, - дорога к строящемуся микрорайону "Поэзия" в Бердске. Здесь также расположен ряд других крупных микрорайонов.

Накануне в Москве состоялось заседание Госсовета РФ, посвященное реализации нацпроекта БКАД, темам безопасности дорожного движения. Андрей Травников сообщил, что на нем прозвучали предложения, направленные на повышение темпов дорожного строительства и ремонта, обеспечение безопасности на дорогах. Также предложено наделить субъекты РФ дополнительными полномочиями в вопросах весового контроля, администрирования штрафов, управления безопасностью на дорогах.

В пресс-службе правительства области сообщили, что в рамках проекта в 2019 году будут выполнены работы на 117 участках автомобильных дорог области (общая протяженность составит почти 160 километров). В Новосибирской агломерации в нормативное состояние приведут 57 дорожных объектов, в том числе 37 - в Новосибирске, шесть - в Бердске, один - Искитиме, два - в городе Обь, три - в районом поселке Кольцово (общая протяженность участков - 38,7 километра). Кроме того, планируется ликвидация пяти мест концентрации ДТП в Новосибирске.

К настоящему времени на всех объектах определены подрядные организации, заключены государственные и муниципальные контракты.

- На большинстве из них работы уже идут. Некоторые объекты, например, улицу Лунная в Бердске, уже готовят к сдаче к середине июля, - сказал губернатор.

Справка

Общий бюджет регионального проекта "Дорожная сеть" на 2019-2024 годы составляет 39,6 миллиарда рублей, из которых 8,2 миллиарда - средства федерального бюджета, 29,1 миллиарда - областного. В текущем году финансирование мероприятий регионального проекта составит 5,5 миллиарда рублей.

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