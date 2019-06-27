В Приангарье ввели режим ЧС после подтопления 700 домов

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Решение об этом было принято в правительстве региона.

По информации руководителя Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азата Насырова, в ряде территорий Приангарья проходит сильный дождевой фронт, который привел к повышению уровня воды в реках.

- Превышение над критическими отметками на 27 июня отмечается в бассейне рек Ия, Уда, Бирюса. Были подтоплены в различной степени населенные пункты, расположенные в поймах этих рек. Прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды. В настоящее время гидрологические посты проводят наблюдения в круглосуточном режиме, - отметил Азат Насыров.

По данным ГУ МЧС по региону, на 13 часов местного времени сложной остается обстановка в Тайшетском и Нижнеудинском районе. Там подтоплены более 700 домов и приусадебных участков, затруднено транспортное сообщение с рядом населенных пунктов - дороги размыты. В Тулуне в результате резкого подъема уровня воды существует угроза подтопления 887 домов. Уровень воды составляет 690 сантиметров при критических отметках в 700 сантиметров.

Во всех населенных пунктах, пострадавших от паводка и находящихся под угрозой подтопления, развернуты пункты временного размещения, администрациями муниципалитетов подготовлен транспорт на случай возможной эвакуации.

Силы спасателей стянуты к зоне бедствия. На помощь иркутским сотрудникам МЧС пришли коллеги из Красноярского края.

- В населенный пункт Алыглжер Нижнеудинского района, отрезанный большой водой, из Красноярска прибыл вертолет Ми-8 МЧС России с десятью спасателями на борту. Десять спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда прибыли в Нижнеудинск. Автомобильным транспортом еще десять наших спасателей направлены в город Тулун, - сообщил Валентин Нелюбов, начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области.

В регионе объявлен сбор помощи пострадавшим.

Кстати:

Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, в зону подтопления попали два детских лагеря в Нижнеудинском и Зиминском районах. Дети были своевременно эвакуированы.