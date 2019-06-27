В Томске загорелась колония, осужденных эвакуировали

Сегодня утром в лечебно-исправительном учреждении №1 УФСИН, расположенном в Октябрьском округе Томска, произошел пожар.

- Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 05.01 по местному времени, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков. - В ликвидации пожара по повышенному рангу были задействованы 52 человека и 18 единиц техники.

Как выяснилось, загорелась крыша туберкулезной больницы. Огнем повреждена площадь 300 квадратных метров. Из ЛИУ №1 были срочно эвакуированы 96 осужденных и медперсонал. В УФСИН уточнили, что при эвакуации паники и попыток побега не было.

- Больных разместили в резервном отряде. Им оказывается лечебная помощь в плановом порядке, - сообщается на официальном сайте УФСИН России по Томской области. - Учреждение работает в штатном режиме, распорядок дня не нарушен.

Причины пожара и суммы ущерба пока неизвестны. По факту возгорания в колонии назначена служебная проверка.