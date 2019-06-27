Названы самые популярные регионы для любительской рыбалки

Карелия возглавила топ-пять регионов России для любительской рыбалки. Пользователей соцсетей спросили, куда бы они хотели поехать с удочкой, 46 процентов сообщили, что мечтают о рыбалке в Карелии.

Опрос провел российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Интерес к Карелии объясняется тем, что регион на всю страну знаменит своей форелью. Также в регионе много озер и на каждое из них регулярно выезжает свой пул рыбаков. Также ряд туроператоров предлагает туры в Карелию для любителей рыбной ловли.

В пятерку вошел еще один регион Северо-Запада - это Ленинградская область. За нее отдали 6 процентов голосов. Пятое место Ленобласть поделила с Краснодарским краем.

На втором и третьем местах в топе лучших регионов для рыбалки - Крым и Байкал с 12 процентами голосов, у Астраханской области - десять.