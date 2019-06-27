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27.06.2019 12:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые популярные регионы для любительской рыбалки

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Карелия возглавила топ-пять регионов России для любительской рыбалки. Пользователей соцсетей спросили, куда бы они хотели поехать с удочкой, 46 процентов сообщили, что мечтают о рыбалке в Карелии.

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Опрос провел российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Интерес к Карелии объясняется тем, что регион на всю страну знаменит своей форелью. Также в регионе много озер и на каждое из них регулярно выезжает свой пул рыбаков. Также ряд туроператоров предлагает туры в Карелию для любителей рыбной ловли.

В пятерку вошел еще один регион Северо-Запада - это Ленинградская область. За нее отдали 6 процентов голосов. Пятое место Ленобласть поделила с Краснодарским краем.

На втором и третьем местах в топе лучших регионов для рыбалки - Крым и Байкал с 12 процентами голосов, у Астраханской области - десять.

Общество Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Юг России СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым СФО Иркутская область
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