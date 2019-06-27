Петербург возглавил рейтинг лучших городов для путешествий молодежи

Санкт-Петербург оказался лидером в списке пяти самых привлекательных городов России для летних путешествий молодежи. Такое исследование обнародовало аналитическое агентство ТурСтат.

Специалисты проанализировали туристические поездки молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет. По данным агентства, молодые люди, как правило, путешествуют по городам России компаниями по несколько человек или вдвоем. Основные цели путешествий - посещение исторических достопримечательностей и музеев, клубный отдых, посещение open-air фестивалей и праздников на открытом воздухе.

Возглавил рейтинг Санкт-Петербург. Кстати, с 25 по 30 июня в городе на Неве проходит XII Международный творческий молодежный фестиваль "Шаг навстречу!". А сегодня, в День молодежи, здесь состоится "Фестиваль уличных музыкантов и стрит-арта" на Малой Садовой улице.

На втором месте оказалась Москва, на третьем - Сочи, на четвертом - Казань. Замыкает пятерку Екатеринбург.