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27.06.2019 08:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Архангельском машина под управлением школьницы врезалась в поезд

Текст: Вера Черенева (Архангельская область)

В Архангельской области возле станции Ломовое Плесецкого района автомобиль ВАЗ-2105 врезался в поезд. За рулем находилась 16-летняя девушка, она погибла, сообщает региональное управление МЧС.

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Машинист поезда №187, следовавшего из Архангельска в Новороссийск за несколько секунд до столкновения увидел, что на пути выехал автомобиль. В ГУ МЧС отмечают, что машинист сделал все, что мог: включил звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но избежать ДТП не удалось.

Основной удар пришелся по передней части легковушки, 16-летняя девушка-водитель погибла на месте. Также в салоне находились две девочки 13 и 14 лет, а также 16-летний парень. Все они получили травмы различной степени тяжести. В больницу Архангельска раненых доставили вертолетом.

В ГУ МЧС отмечают, что пассажиры поезда не пострадали, задержка в пути составила 1 час 20 минут.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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