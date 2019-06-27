В Петербурге элитный автомобиль каршеринга сбил девочку в коляске

В Петербурге сотрудники ГИБДД начали проверку обстоятельств, при которых автомобиль каршеринга наехал на коляску с двухлетней девочкой.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за рулем каршерингового автомобиля Mercedes находился 23-летний мужчина, не имеющий прав на управление автомобилем.

На перекрестке Искровского проспекта и улицы Коллонтай он наехал на девочку в коляске.

Очевидцы в соцсетях отмечают, что девочку вез на прогулку отец. Его машина не задела. Когда пешеходы проходили по зебре, горел зеленый сигнал светофора.

Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. С водителем Mercedes в данный момент общаются полицейские.