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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге элитный автомобиль каршеринга сбил девочку в коляске

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге сотрудники ГИБДД начали проверку обстоятельств, при которых автомобиль каршеринга наехал на коляску с двухлетней девочкой.

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Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за рулем каршерингового автомобиля Mercedes находился 23-летний мужчина, не имеющий прав на управление автомобилем.

На перекрестке Искровского проспекта и улицы Коллонтай он наехал на девочку в коляске.

Очевидцы в соцсетях отмечают, что девочку вез на прогулку отец. Его машина не задела. Когда пешеходы проходили по зебре, горел зеленый сигнал светофора.

Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. С водителем Mercedes в данный момент общаются полицейские.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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