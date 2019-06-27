В Петербурге группу "Марсель" заперли на крыше во время съемок клипа

Музыкантов петербургской группы "Марсель" заперли на крыше многоэтажки во время съемок клипа.

Коллектив снимал клип на песню "Музыка крыш". Для этого они выбрали крышу одной из петербургских многоэтажек с прекрасным видом на город и Неву (судя по клипу, это район Воскресенской набережной). Во время съемок к ним поднялся один из жителей дома и потребовал, чтобы музыканты и съемочная группа покинули крышу, а, получив отказ, запер их снаружи на висячий замок.

- Все любят Петербург за крыши, на них фотографируются, по ним водят экскурсии, ими вдохновляются... Разве может петербургская группа обойти вниманием крыши? Конечно, по-хорошему, съемки на них надо согласовывать. Но попробуй получи все необходимые разрешения. В общем, набравшись храбрости и наглости, мы забрались на крышу без разрешения, - рассказал корреспонденту "РГ" директор группы "Марсель" Дмитрий Блинов. - В результате оказались заперты. Но нашли выход - позвонили друзьям, которые спилили замок болгаркой. Пришлось провести вечером на крыше несколько лишних часов. Ничего страшного, но было ветрено и, честно говоря, я после этого приключения простыл.