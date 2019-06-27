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27.06.2019 13:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге группу "Марсель" заперли на крыше во время съемок клипа

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Музыкантов петербургской группы "Марсель" заперли на крыше многоэтажки во время съемок клипа.

Фото: Екатерина Чеснокова
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Коллектив снимал клип на песню "Музыка крыш". Для этого они выбрали крышу одной из петербургских многоэтажек с прекрасным видом на город и Неву (судя по клипу, это район Воскресенской набережной). Во время съемок к ним поднялся один из жителей дома и потребовал, чтобы музыканты и съемочная группа покинули крышу, а, получив отказ, запер их снаружи на висячий замок.

- Все любят Петербург за крыши, на них фотографируются, по ним водят экскурсии, ими вдохновляются... Разве может петербургская группа обойти вниманием крыши? Конечно, по-хорошему, съемки на них надо согласовывать. Но попробуй получи все необходимые разрешения. В общем, набравшись храбрости и наглости, мы забрались на крышу без разрешения, - рассказал корреспонденту "РГ" директор группы "Марсель" Дмитрий Блинов. - В результате оказались заперты. Но нашли выход - позвонили друзьям, которые спилили замок болгаркой. Пришлось провести вечером на крыше несколько лишних часов. Ничего страшного, но было ветрено и, честно говоря, я после этого приключения простыл.

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