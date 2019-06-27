В Петербурге назвали победителей проекта "Твой бюджет"

В Петербурге подведены итоги проекта "Твой бюджет", реализованы будут 17 инициатив жителей города. Как сообщает комитет финансов администрации Петербурга, всего в финал конкурса прошло 52 заявки.

Активнее всего оказались жители Красногвардейского и Московского района, с этих территорий пришло по 12 проектов. Победителей в каждом районе определяли на заседании бюджетной комиссии, одним из главных критериев становились результаты голосования на сайте проекта.

В итоге в Красногвардейском районе за 9 миллионов рублей благоустроят тротуар вдоль проспекта Энергетиков, а также установят диспенсеры для дог-пакетов. За два миллиона рублей будут отреставрированы Александровские ворота Охтинских пороховых заводов. Также на территории района запланировано благоустройство набережной реки Оккервиль на участке между Уткиным и Заневским мостами.

В Московском районе в рамках проекта "Твой бюджет" будет построена детская площадка для маломобильных детей в Пулковском парке. У ряда станций метро появятся перехввтывающие велопарковки, также будет благоустроен сад Дубовая роща.

В Василеостровском проекте появится сквер "Осенний марафон", название выбрано не случайно, ведь именно на этой территории проходили съемки легендарного советского фильма. На Петроградской стороне в Вяземском саду появится детская площадка. А в Невском районе за 14,25 миллиона рублей благоустроят реку Утку.