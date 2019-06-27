В Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки в Невском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел накануне в Красногвардейском районе города. Сначала в полицию поступило сообщение о конфликте на парковке, затем стало известно, что в нем принимали участие не менее пяти человек.

- Установлено, что в результате инцидента на Свердловской набережной двое мужчин получили ножевые ранения, - сообщили в Главке. - Один из них госпитализирован в больницу, второй - с места происшествия доставлен в отдел полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "хулиганство". Однако затем появилась информация, что раненый умер в больнице, поэтому не исключено, что дело будет переквалифицировано по более тяжкой статье.

- В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников, а также обстоятельств и причин конфликта, - добавили в полиции.