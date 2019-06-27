В Вологодской области три человека погибли в ДТП с фурой

В Череповецком районе Вологодской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В аварии с грузовиком погибли три человека. Об этом сообщают на официальном сайте администрации Череповца.

Авария произошла на 166-м километре автомобильной дороги Вологда - Новая Ладога, недалеко от поворота на Хохлово Череповецкого района. В 04.40 утра водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и столкнулся с фурой.

В результате погиб сам водитель иномарки и двое его пассажиров. Девушка получила травмы и доставлена в больницу, подтвердили в УМВД по Вологодской области.

ГИБДД выясняет причины аварии. Движение на трассе не ограничено.