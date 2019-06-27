Глава Адыгеи рассказал о реализации в республике дорожных проектов

Глава Адыгеи отметил важность задач по совершенствованию дорожной деятельности, которые в ходе заседания Госсовета РФ в Кремле обозначил президент страны.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который принял участие в этом мероприятии, после его завершения рассказал о том, как в республике ведется контроль за реализацией дорожных проектов и освоением бюджетных средств.

"В Адыгее развитию транспортной инфраструктуры уделяется серьезное внимание. Ежегодно увеличивается объем средств Дорожного фонда, выделяемых на реконструкцию и капремонт дорог. При поддержке федерального центра в республике реализуются проекты строительства крупных дорожных объектов, которые являются частью магистральной транспортной сети юга России, в том числе в Крымском направлении. Благодаря национальному проекту у республики появляются новые возможности по созданию качественной транспортной инфраструктуры. Уже в этом году растет объем работ, увеличивается финансирование. Своевременное и эффективное освоение средств находится на моем личном контроле", - отметил Мурат Кумпилов.

В Адыгее на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года планируется направить более 3,3 миллиарда рублей, из них в этом году - 463,4 миллиона.

Для реализации нацпроекта утвержден региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Адыгея", который состоит из двух направлений: "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

Он включает большой объем работ по развитию транспортной инфраструктуры. Серьезное внимание уделяется ремонту автодорог Майкопа, поселка Яблоновского, других трасс республиканского и местного значения. Поставлена цель - до 2024 года увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, снизить загруженность трасс, уменьшить количество мест концентрации ДТП и т. д.

По мнению Мурата Кумпилова, достижение целевых показателей обсуждаемого нацпроекта даст мультипликативный эффект. Развитие дорожной сети повлияет на безопасность дорожного движения, улучшение экологии, снижение аварийности и затрат на ремонт дорожного полотна, развитие сопутствующих отраслей экономики, появление новых рабочих мест. Кроме того, качественная инфраструктура, придорожный сервис и комфортное транспортное сообщение играют существенную роль в развитии туризма, привлечении инвесторов, помогают выстраивать удобную логистику для развития бизнеса. Все это позитивно отразится на росте экономики и качестве жизни населения.