Севастопольца осудили за кустарное производство бомбы

Ленинский районный суд Севастополя осудил на два года в колонии общего режима местного жителя, уличенного в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Для производства взрывчатки кустарным способом осужденный изучил соответствующие инструкции и приобрел компоненты для изготовления опасных смесей. Изготовленное им взрывчатое вещество представляло собой микс тротила, гексогена, аммиачной селитры и уротропина.

Другое самодельное взрывное устройство было механического типа осколочно-фугасного действия. Оно состояло из трех килограммов тротила, запала с самодельными доработками в виде растяжки и поражающими элементами в виде отрезков металлического прута и арматуры.

- Все эти взрывчатые вещества и самодельное взрывное устройство были обнаружены и изъяты сотрудниками регионального управления ФСБ России во время обыска по месту жительства подсудимого, - уточнили в ведомстве.

По совокупности преступлений подсудимому, который в полном объеме согласился с предъявленным обвинением, Ленинский районный суд назначил наказание два года лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 110 тысяч рублей.