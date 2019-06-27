Скандинавский циклон принесет в Крым ливни и шквал

В Крыму на пятницу, 28 июня, объявлено штормовое предупреждение.

По данным МЧС России по РК, в связи с прохождением холодного фронта Скандинавского циклона на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал. Также прогнозируется понижение температуры воздуха на выходных, 29 и 30 июня, днем до 20-25 градусов тепла, а ночью до 10-15.

В ведомстве также посоветовали во время ливней отказаться от поездок по городу, а также держаться подальше от вывесок, линий электропередач и больших деревьев.