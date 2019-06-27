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27.06.2019 13:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму на бывшего судебного пристава завели семь уголовных дел

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

УФСБ России по Республике Крым возбудило сразу семь уголовных дел в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя, работавшего в ялтинском отделе УФССП России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Пристав был изобличен после проверки, проведенной отделом противодействия коррупции УФССП. Оказалось, что бывший государственный гражданский служащий незаконно закрывал исполнительные производства в отношении должников из-за того, что якобы невозможно установить их местонахождение и вычислить их имущество. На самом же деле пристав даже не появлялся по домашним адресам своих фигурантов, а в акты о совершении исполнительных действий вносил недостоверные сведения об участии понятых.

Материалы служебной проверки были переданы в ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и региональное УФСБ России.

В результате возбуждено одно уголовное дело по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и шесть дел по статье 292 УК РФ "Служебный подлог".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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