В Сочи за охоту на афалин завели дело на владельца дельфинария

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи черноморских афалин в отношении владельца дельфинария в Сочи.

По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, силовики вскрыли факт браконьерской ловли дельфинов еще в 2017 году. Выяснилось, живой груз планировали доставить в один из сочинских дельфинариев, который во время курортного сезона арендовал бизнесмен из Ростовской области.

Эксперты Росприроднадзора и ветеринарии в ходе проверки обнаружили трех афалин-"нелегалов" - взрослая пара особей и, якобы со слов хозяина, их детеныш. При этом каких-либо документов на право содержания краснокнижных животных тот не смог предоставить.

"Теперь вскрылись новые подробности и фигуранты преступления. Сейчас назначена генетическая экспертиза, которую проводят сотрудники одного из профильных научно-исследовательских институтов города Москвы. ДНК-исследование в отношении морских млекопитающих в регионе проводится впервые. Оно позволит с высокой степенью точности подтвердить родство найденных дельфинов. В дальнейшем такая практика позволит правоохранителям в ходе проверок выявлять недобросовестных владельцев дельфинариев, которые выдают "диких" дельфинов за рожденных в неволе", - сообщили в ведомстве.