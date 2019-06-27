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27.06.2019 08:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югра - первый регион России, где напишут закон о креативной деятельности

Текст: Елена Панова
Как уже сообщала наша газета, в Югре запустили крауд-проект "Развитие креативной экономики".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Его цель - максимально развить сектор производства региона, не связанный с добычей нефти и газа. Крауд - дословно с английского "толпа", что в творческой обработке означает - идеи для реализации проекта может предложить любой. На портале "Открытый регион" проходил активный и открытий сбор предложений жителей округа.

Югорчане могли внести идеи по своему видению формирования и развития креативной экономики. Полученная информация поможет специалистам разработать механизмы государственной поддержки "креативного бизнеса". С 22 по 23 июня в Югре прошли обсуждения итоговых предложений в ходе форсайт-сессии. Самые "жизнеспособные" из них войдут в законопроект, который в августе рассмотрит региональное правительство. Одновременно будет сформирован проектный офис по созданию креативного кластера Югры.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Отметим, предлагать свои идеи и участвовать в обсуждении проекта призвала жителей региона на своей странице в Instagram и глава Югры Наталья Комарова: "Когда достигнем успеха, поделимся идеями и с другими регионами".

На форсайт-сессии представители креативного сообщества и эксперты работали по четырем направлениям. В их числе - формирование законодательных инициатив и управление креативной экономикой. В ходе обсуждений участники рассмотрели самые эффективные форматы взаимодействия и пути поиска новых рынков продвижения продуктов креативного кластера. Одним из главных итогов форсайт-сессии стало обсуждение конкретных положений уникального законопроекта, регулирующего креативную деятельность в Югре. Отметим, что еще ни один субъект России не принял такой закон.

По словам эксперта Общественной палаты России в области креативной экономики Святослава Мурунова, главный результат форсайт-сессии - определение важности процесса, который начинается в Югре, попытка описать новую деятельность и придать ей статус, поддержку.

Фото: iStock
В Югре запустили уникальный проект по созданию креативной экономики

- Он возник в итоге сложного обсуждения опыта каждого участника. Второй результат вытекает из первого - это инициатива по созданию креативного кластера Югры как субъекта, который будет формировать стандарты как внутри своей отрасли, так и во внешней среде. Кластер сможет выстроить внутреннюю кооперацию, объединить креативные бизнесы в Югре, - отметил Святослав Мурунов.

По мнению эксперта, форсайт-сессия заложила основы системы взаимодействия между органами власти и креативным классом. Святослав Мурунов подчеркнул, что попытки обсуждать креативную экономику принимаются постоянно, но носят очень локальный характер.

- Если говорить про настойчивость и масштаб, то Югра, без сомнений, первопроходец. Здесь инициативу снизу сразу поддержала губернатор, - отметил Святослав Мурунов. - Вопрос по разработке законопроекта может стать на самом деле только началом развития постиндустриальной экономики округа, причем с применением именно российского опыта. Создание реально работающего креативного кластера и реализация первых шагов сразу же создает пример в масштабах всего постсоветского пространства. Системный подход позволит Югре транслировать свой опыт в масштабах всей страны.

Власть Работа власти Регионы Экономика Макроэкономика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
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