На Ямале задержали контрабандистов с оружием из Украины и Литвы

ФСБ России пресекла деятельность международной группировки, причастной к организации канала контрабанды оружия из Украины и Литвы. По данным ведомства, банда также занималась переделкой оружия в боевое.

"В Новом Уренгое задержаны организатор и десять участников преступной группы. Пресечена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации средств вооружения", - рапортует центр общественных связей ФСБ.

Силовики изъяли во время спецоперации 33 единицы огнестрельного оружия, среди которого были и российские и иностранные образцы: автоматы, винтовки, карабины и ружья, пистолеты и револьверы, пистолет-пулемет, а также - гранаты, патроны и комплектующие.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям УК РФ: по 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и по 223 (незаконное изготовление оружия).