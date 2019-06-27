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27.06.2019 07:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Одиннадцать друзей мундиаля

В Екатеринбурге ищут новые варианты использования наследия ЧМ по футболу-2018
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 138(7896)
В конце мая вице-премьер РФ Ольга Голодец утвердила комплекс мер, направленных на развитие туризма в городах, где в прошлом году проводились игры чемпионата мира по футболу. О том, как сделать, чтобы новые отели и аэропорты были заполнены, а спортивные арены не превратились в памятники, задумались и в регионах.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

По словам президента Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимира Шарова, многим из 11 российских городов - участников ЧМ нужна помощь в адаптации объектов мирового уровня к обычной жизни.

Фото: iStock
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Представители "футбольных" городов поделились опытом на специальной конференции, которую провели в столице Урала - непосредственно на стадионе "Екатеринбург Арена", перестроенном к мундиалю, но теперь, увы, большей частью пустующем. Несмотря на все усилия, наполнить жизнью огромное сооружение пока не получается. Из ближайших крупных мероприятий - только концерт группировки "Ленинград" в начале июля. Впрочем, аналогичная проблема почти у всех "друзей по мундиалю" - Ростова, Волгограда, Самары…

- Мы говорим: "Футбол в Самаре больше, чем футбол", но при этом в выходные наша "Арена" просто не работает, - констатирует представитель местного турбизнеса Эмма Хазанова.

Не добавляют популярности грандиозным сооружениям и особые требования безопасности.

- Стадион - режимный объект, поэтому фуд-кортов на нем нет, к тому же парковка очень далеко, а все это ограничивает проведение многих мероприятий, - жалуется директор Агентства по развитию туризма Ростовской области Татьяна Горяйнова.

В Казани проблему наполняемости футбольной арены удалось решить - жизнь там буквально бьет ключом

Понятно, что в Москве и Санкт-Петербурге ситуация с наполняемостью спортивных объектов намного лучше, но, оказывается, и в провинции есть положительный опыт. Например, многофункциональному спортивному сооружению в Казани удалось решить все проблемы - жизнь там буквально бьет ключом. Казанцы  нашли баланс между требованиями безопасности и запросами посетителей.

- "Казань Арену" у нас называют "городом в городе". Много подтрибунных помещений, и они никогда не пустуют. В ежедневном режиме работают хоккейная школа, фитнес-центр, детский город профессий, проводятся фестивали, в том числе мировой чемпионат WorldSkills-2019. Только пять месяцев 2019 года дали прирост посещаемости на 15-20 процентов. Проводим экскурсии "По следам мундиаля" - ежегодный оборот от них составил 10 миллионов рублей, - перечисляет председатель госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

Фото: Пресс-служба Кронштадтского района Санкт-Петербурга
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Одну из причин успеха эксперты вычислили быстро: стадионом в Казани управляет сам субъект РФ, но это единственный такой объект - остальные содержатся за счет федерального бюджета (например, на "Екатеринбург Арену" ежегодно выделяется 300 миллионов рублей). Федеральное финансирование сохранится до 2023 года, за это время стадионам необходимо подготовиться к самостоятельной жизни.

Одна из идей - делиться туристами. Это помогло бы увеличить и пассажиропоток в аэропортах. (Из-за недостаточной загрузки самолетов сейчас зачастую отменяются не только рейсы - целые направления. А отсутствие прямого воздушного сообщения между городами - смерть для туризма. В общем, замкнутый круг.) Первоначально предлагалось разработать единый тур по городам мундиаля - по образцу уже имеющегося маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства", однако затем решили разбить его на кусочки: не факт, что даже страстные любители футбола готовы исколесить полстраны.

- Екатеринбург - крупнейший деловой и транспортный центр России. Он может стать отправной точкой, особенно для иностранных туристов. Самара, Казань, Нижний Новгород, Волгоград сравнительно недалеко, и транспорт доступный: регулярные авиарейсы в Самару, много поездов в Казань, удобные ночные маршруты в Нижний Новгород. В Волгоград, правда, пока только стыковочные рейсы, но все может измениться. Мы хотим брендировать эти направления одним слоганом: "Урал-Волга - футбол надолго", - говорит начальник отдела развития туризма и туристской инфраструктуры свердловского мининвестразвития Екатерина Иванова.

Она добавляет, что путем субсидирования или введения льготных тарифов можно сделать групповые поездки значительно дешевле. Вопрос упирается в "идеолога" проекта - кто-то же должен координировать общую работу. Возможно, это будет единый оператор по управлению спортивными объектами.

Между тем

По мнению экспертов, участникам таких туров помимо чисто футбольных объектов необходимо предложить местные изюминки. Например, Ростов может показать реконструкции казачьего быта, Волгоград - военную тему. На Урале, по мнению исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, пока слабо использован потенциал памятников конструктивизма - архитектурного стиля, прославившего нашу страну на весь мир, которых немало в Екатеринбурге.

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