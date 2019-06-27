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27.06.2019 11:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени разработали приложение для проверки состава косметики

Текст: Мария Гафурова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мобильное приложение от тюменских разработчиков поможет определить вредные вещества в косметике. Чтобы проверить это - достаточно просто отсканировать состав на упаковке.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Покупатели отказываются от косметики в пользу продуктов питания

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, сотрудники и выпускники вуза разработали приложение, которое поможет потребителям изучить состав покупаемой ими косметики. Для этого достаточно отсканировать информацию на упаковке или же ввести его в приложение вручную. Через несколько секунд на экране смартфона появится полная характеристика веществ, входящих в средства для ухода - вплоть до ссылок на источники информации.

Алгоритм поиска и распознавания неоднократно модернизировался. Как рассказал один из создателей приложения, кандидат технических наук, доцент кафедры информационных систем Иван Карякин, разработчики провели более тысячи экспериментов для проверки различных кейсов. Итогом стало приложение, которое наверняка оценят все, кто задумывается о качестве и безопасности своей косметики.

В приложении можно будет проверить все: от зубной пасты и дезодоранта - до парфюмированной и туалетной воды. Сделать это можно не отходя от полки в магазине. Разработчики надеются, что приложение поможет родителям маленьких детей, которые контролируют вредные вещества в продуктах.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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