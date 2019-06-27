В Тюмени разработали приложение для проверки состава косметики

Мобильное приложение от тюменских разработчиков поможет определить вредные вещества в косметике. Чтобы проверить это - достаточно просто отсканировать состав на упаковке.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, сотрудники и выпускники вуза разработали приложение, которое поможет потребителям изучить состав покупаемой ими косметики. Для этого достаточно отсканировать информацию на упаковке или же ввести его в приложение вручную. Через несколько секунд на экране смартфона появится полная характеристика веществ, входящих в средства для ухода - вплоть до ссылок на источники информации.

Алгоритм поиска и распознавания неоднократно модернизировался. Как рассказал один из создателей приложения, кандидат технических наук, доцент кафедры информационных систем Иван Карякин, разработчики провели более тысячи экспериментов для проверки различных кейсов. Итогом стало приложение, которое наверняка оценят все, кто задумывается о качестве и безопасности своей косметики.

В приложении можно будет проверить все: от зубной пасты и дезодоранта - до парфюмированной и туалетной воды. Сделать это можно не отходя от полки в магазине. Разработчики надеются, что приложение поможет родителям маленьких детей, которые контролируют вредные вещества в продуктах.