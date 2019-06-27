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27.06.2019 09:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тюменские врачи с помощью телемедицины спасли ребенка в Турции

Текст: Мария Гафурова

Тюменские врачи с помощью телемедицины спасли жизнь девочке, отдыхавшей в Турции. Российские медики контролировали весь процесс лечения ребенка в Анталье.

Как сообщает пресс-служба тюменской Областной клинической больницы №1, во время отдыха маленькая девочка подхватила ротавирусную инфекцию, после чего была госпитализирована в клинику в Манавгате. Однако лечение не помогло - ее состояние стремительно ухудшалось. Вскоре малышку перевели в реанимацию. Мама, обеспокоенная состоянием дочери, добилась от турецких врачей ее перевода в клинику Антальи и потребовала, чтобы онлайн-помощь местным медикам оказывали тюменские специалисты.

Фото: iStock
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Инфекция поразила головной мозг и желудочно-кишечный тракт малышки. Руководитель педиатрической службы ОКБ Наталья Горохова предположила, что у ребенка развилось кровотечение из ЖКТ. После обследований, проведенных по совету российских медиков, диагноз подтвердился. Девочку перевели в другую клинику и оказали ей качественную медицинскую помощь. Наталья Горохова на расстоянии контролировала ситуацию и психологически поддерживала маму ребенка.

После того, как состояние девочки стабилизировалось, ее транспортировали в Тюмень чартерным рейсом. Все время перелета малышка находилась под наблюдением реаниматолога из Центра медицины катастроф в Москве.

Как сообщили в ОКБ №1, сейчас состоянию ребенка ничего не угрожает. После возвращения домой девочке провели полную диагностику внутренних органов и систем, после чего она прошла двухнедельную интенсивную терапию в детском отделении. Благодаря усилиям врачей удалось исключить угрозу хронических поражений желудочно-кишечного тракта. Сейчас у малышки появился аппетит, и она с удовольствием играет с любимыми игрушками.

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