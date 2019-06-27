Туризм поможет диверсифицировать экономику уральских моногородов

В рамках Петербургского международного экономического форума Google, Российский экспортный центр (РЭЦ), Фонд развития моногородов и Школа экспорта РЭЦ подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития экспортного и туристического потенциала монопрофильных муниципальных образований России. Ранее - в феврале этого года - Фонд развития моногородов совместно с ВЭБ и Google запустил необычный проект, направленный на привлечение туристов в моногорода, - "Прошагай город".

Копия "Рабочего и колхозницы", как и музейный комплекс УГМК, перед которым установлен монумент, давно уже стали достопримечательностями Верхней Пышмы. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Первым его участником стала южноуральская Сатка, позднее к проекту присоединилась Верхняя Пышма (Свердловская область), а буквально на днях - Златоуст (Челябинская область). "Прошагай город" - это квест, участвовать в котором могут все желающие, для этого требуется только выход в интернет и зарегистрированный аккаунт. Объединившись в команды, они проходят по маршрутам, охватывающим достопримечательности города, фотографируют и наносят на интерактивную карту новые объекты, которые могут быть интересны или полезны туристам.

- К моногородам у туристов незаслуженно низкий интерес. Проект "Прошагай город" призван это исправить и привлечь не только российских, но и зарубежных гостей. К ноябрю мы планируем "прошагать" все 319 российских моногородов, - отмечает гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

В Верхней Пышме в квесте участвовало шесть команд. Погода в этот день решила пошутить над энтузиастами: дождь, холодный ветер. Впрочем, это никого не смутило: шагали с кричалками, гитарами и хештегами в руках: #отдыхвмоно, #шагаемвместе, #меднаястолицаурала. Маршруты проложены так, чтобы экскурсанты побывали не только на заводах, но и в музеях, театрах, парках. За полтора часа успели обойти 43 объекта и нанести на онлайн-карту 18 новых, параллельно отвечая на вопросы ведущих и выполняя задания.

Стартовали от мемориала "Журавли", который в Верхней Пышме символизирует память о заводчанах-фронтовиках. Следующая точка - копия "Рабочего и колхозницы" перед музеем ретроавтомобилей. А еще на пути встретился аскетичный монумент времен гражданской войны на месте братского захоронения.

К моногородам у туристов незаслуженно низкий интерес. Проект "Прошагай город" призван это исправить

Вообще "медная столица" давно уже не напоминает унылый город-завод: силами градообразующего предприятия здесь появилось множество социальных, спортивных, культурных объектов. В общем, туристам есть что посмотреть. Первое, что они видят, въезжая в Верхнюю Пышму, - Успенская церковь, яркая, солнечная. А еще здесь соборная мечеть, первая в Свердловской области. Ее особенность - медный купол. На праздник Курбан-байрам под ним собирается до пяти тысяч человек. Оба эти здания тоже вошли в маршрут.

Следующая точка - Манин парк. Весной на его аллее любят фотографироваться молодожены: когда цветет боярышник, кажется, что все вокруг в белой дымке. Название Маниной горы обросло множеством легенд: кто-то предполагает, что оно произошло от фамилии местного жителя, кто-то считает, что от имени геройски погибшей здесь пулеметчицы Мани. Есть и совсем сказочный вариант происхождения топонима: когда-то в поселке Медный Рудник жила девочка Маня, к которой жестоко относились родители. Вот и ушла она к Хозяйке Медной горы, в глубь холма.

Завершили поход панорамой с нового моста, на которую попали ледовая арена и стройплощадка гастрольного театра, - он обещает стать одним из самых современных в регионе. Победителей квеста - студентов техуниверситета - наградили поездкой на фестиваль "Самоцветная страна" в село Мурзинка. Кроме того, команда получила право издать путеводитель по городу для самостоятельных туристов.

- С нами шагали школьники, студенты, руководители градообразующего предприятия, туроператоры, предприниматели. Это занимательно, интересно, объединяет людей и не стоит денег, нужны только организационные усилия, - подытожила Ирина Макиева.

Участвовать в проекте могут любые моногорода, более 90 из них уже подали заявки.

- Лучше подключить к работе управление культуры, краеведов, создать группу в соцсетях, где можно обмениваться фото и лайфхаками: молодежи это нравится, - советует консультант фонда Валентина Яковлева.

По ее словам, проект направлен на максимальное информирование о возможностях города: туристы должны увидеть на картах не только достопримечательности, но и гостиницы, рестораны, банкоматы, аптеки, торговые центры, АЗС. Частично они там уже есть, но карточки объектов можно дополнять отзывами, снимками. В перспективе это приведет к созданию новых рабочих мест в сфере обслуживания.