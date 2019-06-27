Прошедшее в Тюмени под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева заседание межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности дало еще один повод для анализа ситуации в отрасли. Западносибирский регион много лет был в числе лидеров по объемам ввода жилья в расчете на душу населения, затем несколько сбавил темпы, а сейчас вновь их стремительно наращивает.

В целом спад фиксировался практически во всех субъектах РФ. Причины понятны: превышение предложения над спросом, снижение покупательской способности. В Тюменской области тенденцию переломили в прошлом году. Ожидалось, что удастся сдать не более 1,25 миллиона квадратных метров, в итоге превзошли плановый показатель на 8 процентов. Невзирая на смену рыночных правил игры с отказом от традиционной долевки, в 2019-м девелоперы нацелились уже на 1577 тысяч квадратов. Причем средняя площадь квартир, превышающая общероссийский уровень, также вновь начала увеличиваться.

- Жилищное строительство - один из драйверов экономического роста, и мы ставим перед собой амбициозные задачи. Уже в 2024 году планируем ввести в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров. И это жилье, разумеется, должно быть качественным, с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой, - говорит губернатор Александр Моор.

Для создания устойчивого баланса на рынке недвижимости должны быть использованы все финансовые, правовые и административные инструменты

Для создания устойчивого баланса на рынке недвижимости должны быть по максимуму использованы финансовые, правовые и административные инструменты. Рост ипотечного кредитования подразумевается. Наряду с ним надо продолжать успешную практику вовлечения в оборот федеральных земель, заблаговременного и полного обеспечения стройплощадок необходимой инфраструктурой, сокращения сроков процедур для получения разрешительных и проектных документов, в том числе посредством использования электронных шаблонов, подчеркивает глава региона.

Значима роль целевых программ - для молодых семей, работников бюджетной сферы и прочих. Самая капиталоемкая - переселение граждан из аварийных строений. До 2025 года предстоит расселить дома общей площадью 148 тысяч квадратных метров. Объем господдержки исчисляется миллиардами рублей. За прошлый год благодаря участию бюджета 2617 семей улучшили жилищные условия.

По словам президента регионального союза строителей Игоря Спиридонова, в рамках нацпроекта Тюменская область обязуется до 2024 года построить около 8,6 миллиона квадратов. Из них не менее трети придется на индивидуальное жилье. В Тюменской области его объем традиционно внушительный, отмечает бывший тюменский губернатор, а ныне глава Минстроя РФ.

- Он может быть и больше. Нам необходимо разработать механизм, который позволит тем, кто хочет построить свой дом, получать долгосрочные кредиты по невысокой ставке на понятных условиях. Что касается непростой реформы, связанной с переходом на проектное финансирование, то, надеюсь, она без проблем пройдет в регионе, где девелоперы имеют солидный опыт партнерства с банками, а власти всегда уделяли пристальное внимание развитию отрасли, - выражает уверенность Владимир Якушев.