В Курганской области на сэкономленные от оптимизации региональных органов власти и подведомственных им учреждений средства купили компьютеры и мебель для учреждений социальной сферы.

Всего детские социальные учреждения получили 76 персональных компьютеров, принтеров, сканеров и 135 единиц мебели - шкафов, столов и стульев. К примеру, в Кипельский детдом для занятий и дополнительного образования ребят передано 8 компьютеров, в областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья - по 9 единиц техники.

Компьютеры также получили Далматовский, Введенский и Курганский детские дома, областная детско-юношеская спортивная школа, Курганский колледж культуры, Курганский областной колледж имени Д.Д. Шостаковича, Петуховский социальный приют для детей, Мишкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.