Руни забил гол-красавец ударом со своей половины поля

Бывший нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни стал автором одного из самых красивых голов нынешнего сезона в регулярном чемпионате MLS.

Лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни стал главным героем очередного матча регулярного чемпионата MLS между "Ди Си Юнайтед" и "Орландо". На десятой минуте встречи англичанин заметил, что вратарь "Орландо" далеко вышел из ворот и нанес идеальный по силе и точности обводящий удар со своей половины поля. Все надежды голкипера соперника догнать мяч были напрасны, через вратаря тот залетел точно в сетку.

Этот гол так и остался единственным в матче. Для Уэйна Руни в нынешнем сезоне это уже девятый забитый мяч. Всего же в MLS экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона провел 36 матчей, в которых 20 раз поражал ворота соперников.