Счетная палата выявила финансовые нарушения в таможне на миллиард рублей

Счетная палата (СП) проверила работу Центральной базовой таможни в Москве и установила финансовые нарушения на сумму более одного миллиарда рублей, сообщило контрольное ведомство. Отчет о результатах проверки Центральной базовой таможни (ЦБТ) приведен в опубликованном Бюллетене СП №6.

В частности, ведомством выявлены признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму свыше 106 миллионов рублей. Завышалась стоимость проектно-сметной документации по капремонту объектов таможенной службы. Например, стоимость работ по одному административному зданию в Москве выросла на 27,2 миллиона за счет покупки дорогостоящих предметов интерьера и гоночных автосимуляторов.

Вопросы у аудиторов вызвало также финансирование таможней студии художников и оркестра. "В структуре ЦБТ ФТС России в составе Службы социального развития и обеспечения предусмотрены студия художников ФТС России (на правах отдела) штатной численностью 5 единиц и оркестр ФТС России (на правах отдела) штатной численностью 37 единиц", - указано в бюллетене. По данным СП, с 2016 по 1 октября 2018 года художники написали 10 картин и создали 1 барельеф, общей балансовой стоимостью 340,3 тысячи рублей. "Таким образом, одним художником за 2 года и 9 месяцев 2018 года изготовлено 2 картины (расчетно)", - подсчитали аудиторы СП.

Среди прочих расходов ЦБТ значатся, например, кофеварка стоимостью 192 тысячи рублей, диваны стоимостью 180,8 тысячи рублей со встроенным баром и функцией охлаждения подстаканников.