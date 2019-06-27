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27.06.2019 10:37
Рубрика: В мире

Секретари Совбезов ОДКБ обсудили ситуацию в Афганистане и киберугрозы

Текст: Данияр Каримов

Ситуацию на севере Афганистана и исходящие с этой территории угрозы - трафик тяжелых наркотиков и попытки террористов создать базы для продвижения в постсоветские страны Центральной Азии - обсудили секретари Советов безопасности государств ОДКБ. Их встреча прошла сегодня в Бишкеке.

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Большая часть заседания Комитета секретарей Советов безопасности стран-участниц ОДКБ традиционно прошла за закрытыми для прессы дверями. Официальные источники сообщают, что участники встречи акцентировали внимание на антитеррористическом направлении деятельности.

- Был продуктивный разговор, - заявил по итогам секретарь Совбеза Киргизии Дамир Сагынбаев, подтвердив, что в центре внимания сторон остается Афганистан (ИРА) и обстановка, складывающаяся в его северных провинциях.

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По словам секретаря Совбеза России Николая Патрушева, территория ИРА по-прежнему рассматривается террористическими группировками в качестве базы для подготовки к проникновению в страны, входящие в ОДКБ. "Повышение эффективности антитеррористической и антинаркотической деятельности Организации в свете нынешнего уровня угроз, исходящих с афганского направления, приобретает особое значение", - полагает он.

Еще одной важной темой, которую обсудили в Бишкеке, участники встречи назвали киберугрозы. Страны ОДКБ уже обмениваются данными и опытом в этой сфере, и намерены усилить защиту национальных объектов информационной инфраструктуры от хакерских атак.

В мире Ближний Восток Афганистан Хакерские атаки
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