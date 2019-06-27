Солист "Високосного года" скончался из-за остановки сердца

Музыкант и основатель рок-группы "Високосный год" Илья Калинников ушел из жизни в возрасте 46 лет. Он скончался из-за остановки сердца в одной из московских больниц.

О смерти основателя музыкального коллектива сообщил директор рок-группы Алексей Кан в Facebook. По его словам, в последние годы Илья Калинников свел публичную активность, практически, к нулю.

Калинников является автором песен "Метро", "Лучшая Песня о Любви", "Тихий Огонек" и многих других. Группа "Високосный Год" была создана в конце 1980-х в подмосковном городе Фрязино, исполняла душевные и мелодичные хиты, с элементами бит-музыки и нео-романтики. В 2000-м году вышел единственный альбом "Который возвращается", вскоре ставший платиновым. С тех пор лидер группы выпустил всего несколько новых композиций. Песня "Тихий огонек" стала главной темой в сериале "Дальнобойщики".

Творчество данного коллектива называют интеллигентной, умной и самобытной музыкой, которой так немного в русском роке.