Новости

МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков 04:00
Солист "Високосного года" скончался из-за остановки сердца 03:13
Сильный лесной пожар произошел на северо-востоке Испании 02:39
Семь делегаций покинули сессию ПАСЕ из-за возвращения России 02:18
Украинцев прогнали из гостиницы в Греции за вывешенные флаги 01:38
Счетная палата выявила финансовые нарушения в таможне на миллиард рублей 00:32
В Петербурге элитный автомобиль каршеринга сбил девочку в коляске 00:29
У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблему 26.06.2019
Трамп ждет в Осаке "хорошего разговора" с Путиным 26.06.2019
Косачев назвал прозрачными выборы нового генсека Совета Европы 26.06.2019
Российская авиабаза "Хмеймим" в Сирии была атакована дронами боевиков 26.06.2019
Леонид Слуцкий не избран вице-президентом ПАСЕ 26.06.2019
Новым генсекретарем Совета Европы избрана глава МИД Хорватии 26.06.2019
Льготные кредиты бизнесу под 8,5 процента будут выдавать еще 22 банка 26.06.2019
Эксперимент по маркировке духов начнется в РФ 1 июля 26.06.2019
Каракас заявил о предотвращении попытки госпереворота и покушения на Мадуро 26.06.2019
Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии 26.06.2019
Российские военные специалисты вылетели из Венесуэлы домой 26.06.2019
Путин поручил правительству утвердить стратегию развития электронной промышленности 26.06.2019
МИД направил Международному трибуналу данные по ЧП в Керченском проливе 26.06.2019
В Петербурге закрыли торговый центр в подвале 26.06.2019
Россия уплатит взносы в ПАСЕ 26.06.2019
В Подмосковье сокращается смертность от ДТП 26.06.2019
Kia показала салон нового кроссовера Seltos 26.06.2019
В Вене произошел взрыв в жилом доме 26.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
27.06.2019 03:13
Рубрика: Культура

Солист "Високосного года" скончался из-за остановки сердца

Илья Калинников. Фото: kinopoisk.ru Илья Калинников. Фото: kinopoisk.ru
Илья Калинников. Фото: kinopoisk.ru

Музыкант и основатель рок-группы "Високосный год" Илья Калинников ушел из жизни в возрасте 46 лет. Он скончался из-за остановки сердца в одной из московских больниц.

Фото: vk.com/porokaronin
В Петербурге умер омский рэпер Порока Ронин

О смерти основателя музыкального коллектива сообщил директор рок-группы Алексей Кан в Facebook. По его словам, в последние годы Илья Калинников свел публичную активность, практически, к нулю.

Калинников является автором песен "Метро", "Лучшая Песня о Любви", "Тихий Огонек" и многих других. Группа "Високосный Год" была создана в конце 1980-х в подмосковном городе Фрязино, исполняла душевные и мелодичные хиты, с элементами бит-музыки и нео-романтики. В 2000-м году вышел единственный альбом "Который возвращается", вскоре ставший платиновым. С тех пор лидер группы выпустил всего несколько новых композиций. Песня "Тихий огонек" стала главной темой в сериале "Дальнобойщики".

Творчество данного коллектива называют интеллигентной, умной и самобытной музыкой, которой так немного в русском роке.

Культура Музыка Рок Общество Утраты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Семь делегаций покинули сессию ПАСЕ из-за возвращения России
Украинцев прогнали из гостиницы в Греции за вывешенные флаги
Шойгу обозначил цель развязанной Западом информационной войны
Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси