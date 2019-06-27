Sony бесплатно раздаст футбольный симулятор на PlayStation

Sony представила новые игры, которые подписчики сервиса PlayStation Plus смогут бесплатно получить в июле.

Первая и, без сомнения, главная игра в раздаче - Pro Evolution Soccer 2019. Знаменитая серия от японской Konami уже очень много лет является основным конкурентом другого футбольного симулятора - FIFA. Бесспорно, это хороший подарок для любителей большого спорта, к тому же именно в PES 2019 есть полностью лицензированная российская футбольная премьер-лига.

Второй проект в раздаче - Horizon Chase Turbo, очевидный и необязательный "довесок". По заверениям разработчиков из студии Aquiris, основным источником вдохновения для создания этой гоночной аркады стали игры 16-битной эпохи, такие как Out Run, Top Gear и Rush. Играть в такое в 2019 году дольше одного вечера кряду, даже бесплатно, вряд ли будет кому-то интересно.

Обе игры будут доступны для загрузки в PlayStation Store со 2 июля. До этого момента еще есть возможность успеть забрать июньское предложение - Borderlands: The Handsome Collection и Sonic Mania.