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27.06.2019 13:44
Рубрика: Власть

Созданный ФСБ центр по киберугрозам сообщил о главных мишенях кибератак

Текст: Иван Петров
Кибератаки на Россию, в основном, совершаются с целью похищения информации о наших технологиях в оборонной сфере, разработках в атомной промышленности, ракетостроении и энергетике, а также информации из систем государственного управления. Об этом сообщили в Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ создан в 2018 году приказом директора ФСБ России).
Фото: REUTERS/Kacper Pempel Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В среднем каждая третья выявляемая российским центром атака направлена на организации кредитно-финансовой сферы - 38 процентов, на объекты органов госвласти - 35 процентов, по 7 процентов пришлось на объекты образования и оборонной промышленности, еще 4 процента - ракетно-космической отрасли и 3 процента - здравоохранения.

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Основным же источником кибератак на информационные объекты в России, по словам замдиректора НКЦКИ Николая Мурашова, являются Соединенные Штаты Америки. Это подтверждается данными компаний Webster (США), Ruixing (Китай), Comodo Security Solutions (США), NTT Security (Япония). По словам замглав НКЦКИ, кибератаки осуществляются путем различных вариантов заражения вредоносными программами, например, через электронную почту, фишинговые или захваченные ресурсы в интернете.

Фото: iStock
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США совершают кибератаки по всему миру. Так, согласно данным зарубежных компаний, основным источником киберугроз являются информационные ресурсы на территории США. "В 2018 году от 63 до 71 процентов атак через web-ресурсы производились с территории США, от 5 до 10 процентов - из Китая и лишь 3 процента - с территории России. Фишинговые атаки в 36 процентах случаев осуществлялись из США, с Кипра - 25 процентов и из России - всего лишь 5 процентов. По всем типам атак также лидирует США - 27 процентов, на втором месте - Китай - 10 процентов, за ним следуют Нидерланды и Франция - по 4 процента, затем Германия - 3 процента", - рассказал Николай Мурашов.

Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам также рассказал, что бот-сетями, осуществляющими кибератаки на Россию, управляют из стран Евросоюза и из США. При этом, по словам Мурашова, для проведения таких атак разрабатывается уникальное программное обеспечение, которое основано на эксплуатации критических уязвимостей.

Мурашов уточнил, что основными инвесторами и потребителями программного обеспечения, используемого для кибератак, являются спецслужбы США.

Справка "РГ"

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты. https://rg.ru/2018/09/10/fsb-prikaz366-site-dok.html

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