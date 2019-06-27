Тихий огонёк: умер солист "Високосного года" Илья Калинников

Ближе к концу девяностых в российском эфире, и вскоре - уже чуть ли ни буквально "из всех утюгов" - начали звучать песни подмосковской группы "Високосный год". При этом каким-то фантастическим образом не надоедавшие и после двадцатого заслушивания.

Объяснение - простое: та самая ненавязчивая душевность, интеллигентность, нежная, цепкая лирика, полная - простите уж за банальность оборота - отдача в сердцах. И тут уже - "народность", в лучшем смысле.

Проект, позже названный "Високосный год", собрался в 1988-м во Фрязино. После того, как Илья Калинников, "мозг" и фронтмен коллектива, написал песню с таким названием. Которую до ума так и не довел. Что не помешало: 1990-й - год официального рождения группы. Взятой под наставническое крыло Александром Кутиковым из "Машины времени".

А 1995-м родилась "Лучшая песня о любви" - "первая визитка" "Года". Хит сумасшедшей славы. С которой могут соперничать разве что "Метро"…

…и "Тихий огонек", ставший главной музыкальной темой "народного" же сериала "Дальнобойщики".

В 2000-м выходит дебютный, и, как окажется, единственный альбом группы - "Который возвращается". К 2002-му, по неофициальным данным, ставший в России "платиновым". Официально - "золотым".

Все начало нулевых прошло под знаком "Високосного года" - концерты, тотальные эфиры с жесточайшими ротациями, оккупация всех мыслимых хит-парадов и "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой. Где группе предложили спеть не одну песню, как там заведено было, а целых две - "Лучшую о любви" и "Метро".

Следом - девятый вал успеха - и так далее: скромная группы из Фрязино идет на премию "Овация", становится лауреатом "Песни года" и еще россыпи наград.

К досаде сотен тысяч поклонников, к 2004-му активность группы снижается, хиты уровня первых не появляются, начинаются перемещения состава и угасает концертная деятельность. Что в хищных условиях шоу-бизнеса примерно равносильно творческому суициду. Поэтому когда в 2006-м в проект зашли молодые музыканты, вновь начались концерты, а следом случилось и переиздание альбома - ремастированного и с бонусами, по-настоящему это было отмечено лишь преданными фанатами и людьми с долгой памятью, не замусоренной поющими трусами однодневок.

И кто знает, как бы оно могло еще повернуться дальше - чудеса происходят постоянно, но произошло непоправимое, ставящее окончательный крест - 25 июня в одной из московских больниц от сердечной недостаточности умер Илья Калинников. Лидеру "Високосного года" было 46 лет.