Умер актер из "Альфа" Макс Райт

Американский актер Макс Райт, прославленный ролью Вилли Таннера, главы семейства, приютившего внеземного любителя котов Альфа, скончался 26 июня в своем доме в Калифорнии, недалеко от Лос-Анджелеса, в возрасте 75 лет.

Как сообщает TMZ, ссылаясь на родных Макса, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание, с которым Райт сражался - еще в 1995-м у него была диагностирована лимфома. Но благодаря химиотерапии артист долгое время находился в стадии ремиссии.

Gracias por tanto Willie ... ( R.I.P. Max Wright , 1943 - 2019 ) // #Max Wright // #ALF . pic.twitter.com/M8lVyozGjc — La Verdad De Un Antihéroe (@verdadantiheroe) 27 июня 2019 г.

Макс Райт родился 2 августа 1943 года в Детройте, штат Мичиган. Начинал как театральный актер.

Max Wright, veteran TV actor and Willie Tanner on ALF, dies at 75 https://t.co/z3tEV2hohr — Entertainment Weekly (@EW) 26 июня 2019 г.

На экранах - с середины семидесятых: "Весь этот джаз", "Сказки темной стороны", "Тень", "Чирс", "Сон в летнюю ночь" (1999), "Она написала убийство", "Квантовый скачок". Снялся в роли Терри, управляющего знаменитой "Центральной кофейни" в ситкоме "Друзья".

Супруга актера, Линда Ибаррондо, на которой он был женат с 1965 года, умерла в 8 марта 2017 году от рака молочной железы.

Актер-лилипут Михай Месарош, некоторое время игравший главного героя (Alien Life Form, для тех, кто не в курсе), скончался в июне 2016 года в возрасте 14 июня 76 лет в калифорнийском госпитале, не выходя из комы.