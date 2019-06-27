В мире
27.06.2019 10:34
Текст: Юрий Сизов

В Бишкеке началось заседание Комитета секретарей совбезов стран ОДКБ

Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Актуальные вызовы и угрозы коллективной безопасности рассматриваются 27 июня на заседании Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ, информирует БЕЛТА со ссылкой на секретариат организации.

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В его работе, которая проходит в Бишкеке, принимает участие и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась. Перед началом мероприятия с главами делегаций встретился председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

На заседании в столице республики, информируют местные источники, обсуждаются актуальные вызовы и угрозы коллективной безопасности, "меры, направленные на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье, рассматривается исполнение ранее принятых решений в формате Организации".

По итогам встречи планируется подписание ряда документов, обеспечивающих координацию деятельности государств - членов ОДКБ в военно-политической сфере.

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