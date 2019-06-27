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27.06.2019 08:18
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Китае впервые передали видеосигнал сверхвысокого разрешения на базе технологии 5G

В новом Шанхайском международном выставочном центре 26 июня открылся салон мобильных технологий GSMA Mobile World Congress Shanghai 2019 (MWC Shanghai), сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Медиакорпорации Китая на мероприятии была отведена специальная демонстрационная зона интерактивного вещания со сверхвысоким разрешением, где впервые была успешно осуществлена дистанционная передача телепрограмм формата 8K на базе технологии 5G.
В Шанхае проходит Международная выставка мобильных технологий (MWC). Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая В Шанхае проходит Международная выставка мобильных технологий (MWC). Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В Шанхае проходит Международная выставка мобильных технологий (MWC). Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Данное тестирование передачи сигнала телепрограмм было реализовано совместными усилиями сотрудников Шанхайского филиала Медиакорпорации Китая и ее Медиа-прикладной лаборатории, крупнейшего оператора связи Китая China Mobile, компании Huawei, союза индустрии видео со сверхвысоким разрешением и компании Sumavision.

Представитель Медиакорпорации Китая Цзян Вэнбо отметил, что данное событие в полной мере свидетельствовало о преимуществе сети 5G в области передачи изображения. Сеть 5G характеризуется минимальным временем задержки передачи информации и высокой скоростью. 5G - незаменимое технологическое подспорье для телевизионных каналов.

Представитель компании China Mobile Ван Сяоюнь отметила, что для улучшения поддержки прямой трансляции телепрограмм со сверхвысоким разрешением 8K китайский оператор связи China Mobile провел всестороннюю подготовку в таких сферах, как настройка базовых станций 5G, сетевых терминалов и передачи данных. Для обеспечения качественного видеосигнала скорость интернета должна достигать 320 мегабит в секунду.

Напомним, что каждый год Международная выставка мобильных технологий (MWC) проходит в Барселоне, Шанхае и нескольких городах США. С 2012 года MWC проводят в Шанхае - вот уже около 8 лет подряд. Мероприятие получило статус второй крупнейшей в мире выставке в сфере мобильных технологий.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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