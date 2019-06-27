В ПФР рассказали, как выросли пенсии после пересчета

4,4 миллиона неработающих российских пенсионеров, получающих социальную доплату к пенсии, наконец, почувствовали на себе ее индексацию. Пенсионный фонд России (ПФР) произвёл им перерасчёт. И в итоге ежемесячные доплаты к пенсии у них выросли в среднем на 523 рубля, рассказали "РГ" в ПФР.

Перерасчет был сделан в соответствии с поправками в законы о социальной помощи и прожиточном минимуме, которые были внесены в апреле. До этого пенсионеры, чья пенсия была ниже прожиточного минимума (ПМ), получали доплату, уравнивающую пенсии с минимумом.

Но каждый раз, когда в начале года, пенсии индексировались, их размер рос, а величина доплаты понижалась. В итоге на руки людям приходила также сумма, что была раньше.

По новым правилам, доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры поддержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Абсолютное большинство пенсионеров получили повышенные выплаты вместе с пенсией за май.

Также в майские выплаты вошла прибавка в результате перерасчета с января по апрель. Как заверили в ПФР, если кто-то еще не получил прибавку, это обязательно произойдёт до 1 июля.

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