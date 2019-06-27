В резервном самолете президента Бразилии перевозили 39 кг кокаина

На запасном самолете президента Бразилии Жаира Болсонару пытались перевезти 39 килограммов кокаина. Накануне гражданская гвардия Испании задержала с поличным сержанта ВВС Бразилии Мануэля Сильву Родригеса, в чемодане которого были обнаружены наркотики.

Как сообщило испанское издание El País, инцидент произошел во время дозаправки самолета аэропорту города Севильи. Лайнер принадлежит ВВС Бразилии и являлся запасным бортом президента, который на другом самолете в это же время направлялся на саммит G20 в японской Осаке. Примечательно, что сначала планировалось, что самолет с Болсонару на борту, как и резервный лайнер, совершит остановку в Севилье, однако затем его маршрут изменился, и дозаправка была осуществлена в Лиссабоне. О причинах такого решения пока не сообщается.

El País со ссылкой на свои источники в гражданской гвардии утверждает, что наркотики обнаружили при прохождении таможенного контроля пассажирами бразильского самолета. Они оказались в чемодане 38-летнего пассажира. В его багаже находилось 37 пакетов, весом чуть более 1 килограмма каждый с непонятным белым порошком, который, как выяснилось позднее, оказался кокаином. При этом каких-либо попыток спрятать запрещенные вещества Родригес не предпринимал - они просто были расфасованы в прозрачные пакеты и даже не были накрыты одеждой. В настоящий момент испанские правоохранители устанавливают, кому предназначалась крупная партия наркотиков.

Сам же самолет продолжил свой путь и в тот же день вылетел дальше в Японию.

Болсонару уже написал на своей странице Twitter, что потребовал от бразильского минобороны немедленного сотрудничества с испанской полицией и тщательного расследования инцидента.

Как сообщило бразильское издание Folha de Sao Paulo, Родригес как минимум 29 раз совершал полеты в составе президентской команды. Он входил в Группы специального транспорта, входящую в состав ВВС Бразилии, которая отвечает за перевозку первых лиц государства. Сообщается, что задержанный сержант 14 раз летал на самолетах спецотряда при предыдущем президента Мишеле Темере, а также как минимум 4 раза при Дилме Роуссефф. К примеру, вместе с Темером он находился на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии в январе 2018 года.