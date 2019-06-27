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27.06.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

Текст: Марина Гусенко
Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Выбирая зонт в магазине, нужно учесть, что самый надёжный - это зонты-трости с большим числом спиц купола и устройством "антиветер", которое не позволяет ветру сломать спицы, если он выворачивает купол наизнанку.

Также стоит проверить, есть или отсутствует люфт в креплениях механизмов зонта и ручки. При открывании и сложении зонта стоит обратить внимание на скорость и плавность этих процессов. Качественный зонт не будет в этот момент скрипеть, заедать.

Фото: iStock
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Ткань купола должна быть натянута так, чтобы не было ее перетяжек или провисаний при открытом куполе.

Работу "антиветра" просто проверить резким движением руки: купол должен суметь вывернуться наизнанку. Для того, чтобы зонт служил дольше, сушить его надо, не раскрывая, а повесив куполом вниз, и не убирая в чехол. Если сушить его раскрытым, ткань купола быстрее придёт в негодность. Если же влажным класть в чехол, она быстро сгниет. Время от времени зонт рекомендуется мыть под душем с мягким шампунем.

Если за ним правильно ухаживать, он может прослужить до 10 лет.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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