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27.06.2019 11:03
Рубрика: Спорт

Вадим Шипачев продлил контракт с "Динамо"

Текст: Максим Домчев
Один из лучших центральных нападающих России Вадим Шипачев продолжит выступать за "Динамо". Стороны подписали новый договор до 30 апреля 2021 года.

Ранее контракт игрока был рассчитан до конца сезона 2019/20, однако соглашение с центрфорвардом было решено продлить еще на один год, сообщается на сайте "Динамо".

Фото: REUTERS
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Прошлый сезон для Шипачева стал дебютным в "Динамо". И он стал полноправным лидером команды, набрав 76 очков (21+55) и установив новый клубный рекорд результативности. Шипачев занял третье место в общей гонке бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ, а в рейтинге ассистентов занял вторую строчку.

За свою карьеру Шипачев в составе сборной России становился победителем Олимпиады, чемпионом мира, в составе СКА дважды побеждал в Кубке Гагарина.

"Сегодня можно официально объявить, что действующий контракт Вадима Шипачева продлен еще на один сезон. Таким образом, новое соглашение действует до 30 апреля 2021 года. Ни для кого не секрет, что Вадим является одним из лучших центральных нападающих России. Поэтому руководство Клуба было решительно настроено сохранить такого игрока в команде. За один сезон в "Динамо" Вадим Шипачев успел не только принести массу пользы команде, но и переписать рекорды Клуба. Мы уверены, что на этом он не остановится. При этом отмечу, что селекционная работа продолжается", - прокомментировал подписание контракта генеральный менеджер "Динамо" Москва Виктор Меркулов.

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