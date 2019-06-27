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27.06.2019 12:13
Рубрика: Общество

ВШЭ попала в число лучших молодых университетов мира

Текст: Мария Агранович
Один из ведущих университетских рейтингов Times Higher Education выпустил новый "табель о рангах" - на этот раз для вузов, созданных не более полувека назад. Единственным российским вузом, попавшим в "молодежный" топ-100, стала Высшая школа экономики.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

У Вышки 60 место, и это настоящий рывок: в прошлом году вуз был на 24 позиции ниже в списках.

Рейтинг молодых университетов по методологии похож на основной рейтинг THE, публикуемый осенью. Критерии отбора аналогичны, но учитывают специфику молодых университетов, которые еще "не успели" набрать необходимую академическую "мощность". Например, если в "большом" рейтинге пункт "репутация" составляет 33 процента от общего веса вуза, то у молодежи - 22 процента.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов

Кстати, в отличие от большинства университетов, представленных в рейтинге, наша Вышка действительно юна, так как была создана в 1992 году "с нуля". А многие университеты рейтинга отсчитывают новую историю от своей реорганизации, которая произошла не более 50 лет назад.

За 27 лет Вышка из вуза с единственной программой по экономике выросла в многопрофильный глобальный университет, где развиваются не только традиционные для направления - экономика, социология, политические науки, но и перспективные математика, компьютерные науки, физика, биология и биотехнологии.

- Чем ближе к вершине, тем сложнее продвигаться среди сильных конкурентов, - говорит старший директор по стратегическому развитию ВШЭ Ирина Карелина. - Для ВШЭ 60-я позиция в сотне лучших - несомненный успех. Будучи участником Проекта 5-100, мы успешно продвигаемся и в институциональных рейтингах, на равных соревнуясь с университетами с длительной историей и устойчивой репутацией.

Общество Образование Наука и образование Высшая школа экономики
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