"Дед Мазай и пассажиры": потоп у Шереметьево попал на видео

Жители Москвы и Подмосковья сняли на видео последствия сегодняшнего ливня. Самые интересные ролики приходят из окрестностей аэропорта Шереметьево, где водитель "ГАЗели" помогает людям перебраться через реку на шоссе.



На видео попал момент, когда водитель мини-грузовика (очевидно, сотрудник коммунальных служб) забирает с полусухого островка у проезжей части группу пешеходов. Люди под зонтами стоя едут прямо в кузове к месту назначения. Постепенно эта видеоистория становится интернет-мемом под названием "Дед Мазай и пассажиры".



Сотрудники аэропорта и коммунальных служб Химок (на территории этого городского округа находится аэропорт) пытаются откачать воду с проезжей части помповыми насосами. Пока подъезд по автомобильной дороге к терминалу затруднен, лучше пользоваться аэроэкспрессом.



Тем временем, дождь продолжается и в Москве. За двое суток выпало 40 процентов от месячной нормы осадков, передает ТАСС. "Мосводосток" и другие коммунальные службы работают в усиленном режиме, им удается держать ситуацию под контролем.