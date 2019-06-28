В Воронежской области нашли тело мужчины, расстрелявшего четырех человек

Тело жителя Белгородской области, которого подозревают в расправе над семьей бывшей подруги в Алексеевском районе, обнаружили в соседнем регионе. Мужчина устроил бойню вечером 26 июня.

Как сообщили в управлении СК РФ по Белгородской области, труп был найден в Каменском районе Воронежской области. Напомним, накануне 37-летний житель Алексеевского района прибыл с ружьем в квартиру к 34-летней экс-сожительнице.

- Дверь мужчине открыла ее 72-летняя мать. Подозреваемый произвел несколько выстрелов, причинив смертельные ранения пенсионерке и ее десятилетнему внуку. Бывшую сожительницу и находившегося с ней мужчину, нападавший ранил. От полученных ранений двое потерпевших скончались на месте, двое находятся в больнице, - рассказали в белгородском СУ СК.

Возбуждено уголовное дело по фактам убийства и покушения на убийство (статья 105 УК РФ). Идет следствие.