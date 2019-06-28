Под Самарой легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

В Самарской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло в 18.29 по местному времени в Ставропольском районе. Легкомоторный самолет Comp Air 8 вынужденно приземлился на поле недалеко от садоводческого товарищества.

Отмечается, что спасателям не удалось найти на мечте ЧП пилота и пассажиров воздушного судна. Возгорания не зафиксировано, разрушений на земле нет. Сейчас установлением личности пилота занимаются правоохранительные органы.