В Нижнем Новгороде в литейном цехе завода ГАЗ произошел пожар

В Нижнем Новгороде в литейном цехе Горьковского автомобильного завода произошел пожар. Предварительно причиной происшествия называют короткое замыкание в резервной конденсаторной установке, сообщает ТАСС.

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, сотрудников ГАЗа из цеха эвакуировали, в 13:02 возгорание ликвидировали. Пострадавших на заводе нет.

На предприятии сообщили, что пожар на производственном процессе не скажется, там уже создали специальную техническую комиссию для выяснения причин происшествия.