В Иркутской области из-за паводка нарушено электроснабжение 17 тыс человек

Электроснабжение порядка 17 тысяч жителей Иркутской области нарушено из-за дождевых паводков в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

По данным ведомства, подача электроэнергии нарушена в пяти районах области: Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском, Тулунском и Черемховском. Здесь для обеспечения безопасности жителей отключено 149 трансформаторных подстанций. Кроме того, удар стихии повредил 13 ЛЭП, они также были отключены. Всего электроснабжение нарушено в 44 населенных пунктах области, где проживают порядка 17 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что работы по ликвидации повреждений и восстановлению подачи энергии будут выполняться по мере снижения уровня воды. Сейчас наблюдается тенденция к спаду уровня воды в районе паводка. По данным Росгидромета, в ближайшее время также ожидается снижение количества осадков. На данный момент к аварийно-восстановительным работам привлечены 11 бригад, в состав которых вошли 40 человек и 11 единиц спецтехники.