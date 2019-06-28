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28.06.2019 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун

Спасатели совместно с региональными властями проводят эвакуацию города Тулун в Иркутской области из-за резкого повышения уровня воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По данным ведомства, среди 40-тысячного населения города было проведено предварительное оповещение. Однако горожане по большей части отказываются эвакуироваться. В пресс-службе городской администрации сообщили, что уровень воды в реке Ия на состояние 18.00 по местному времени составил 946 сантиметров при критической отметке в 700 см.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС
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Как уточнили в пресс-службе МЧС, на дороге Тайшет - Тулун на участке с 1477 по 1490 километр перекрыто движение для всех видов транспорта. Выехать из Тулуна в направлении административного центра Тайшетского района можно через Братский район.

Из-за повышения уровня воды необходимо срочно эвакуироваться жителям нескольких улиц, которые находятся в зоне затопления. Движение общественного транспорта приостановлено, на обоих берегах организованы автобусные маршруты. Решается вопрос о курсировании электропоезда. Для временного размещения граждан открыты два пункта в стенах образовательных учреждений в тех районах города, которому подтопление не грозит. Власти призывают сохранять спокойствие.

В связи с чрезвычайной ситуацией городской водозабор будет отключен на ночь. В жилые дома вода будет подаваться до 23.00 по местному времени, после чего последует отключение до 6.00 утра следующего дня.

В спасательном ведомстве Интерфакс уточнили, что в городе подтоплено порядка 50 домов. Из-за быстрого подъема воды люди не успели эвакуироваться, их снимают с крыш. По прогнозам синоптиков, уровень воды может подняться до 1,5 метра.

Всего на территории области на 18.00 по местному времени подтоплено порядка 2,8 тысяч домов в 27 населенных пунктах. В зоне подтопления оказались 7266 человек. Также подтоплены 13 мостов и участки 16 дорог. В деревне Тулунского района погибли два человека - они попытались эвакуироваться самостоятельно, не зная, что спасатели уже направляются к ним. За день до трагедии они отказались от эвакуации, предложенной экстренными службами.

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