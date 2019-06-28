В Коми депутата заподозрили в краже коров на 5,5 миллиона рублей

В Коми муниципального депутата города Усинска заподозрили в хищении крупного рогатого скота на сумму 5,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Хищение чужого имущества в особо крупном размере".

Как сообщает Следственный комитет по Коми, один из депутатов Усинска, являясь по совместительству председателем правления автономной некоммерческой организации, заключил договор с администрацией города о передаче 150 голов крупного рогатого скота, находящихся в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование возглавляемой им организации для производства мясных и молочных продуктов.

По версии следствия, фигурант дела хотя и не имел права распоряжаться переданным имуществом, но продал не менее 84 коров. Общий ущерб, который был причинен муниципалитету, составил 5 миллионов 460 тысяч рублей.

На период расследования депутату избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.