Под Волгоградом в ДТП погибла экс-депутат областной думы

В Еланском районе Волгоградской области в ДТП погибли водитель и его 59-летняя пассажирка. Кроме того, пострадала ехавшая вместе с ними 10-летняя девочка.

Согласно информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 57-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную обочину. Машина опрокинулась и загорелась. Шофер и его 59-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм. Девочка доставлена в больницу.

Как сообщает ТАСС, погибшей оказалась бывший депутат областной думы Вера Хламова.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.