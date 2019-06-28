В Сочи из-за дождя почти четыре тысячи человек остались без света

В поселке Лесном Адлерского района около четырех тысяч жителей остались без света из-за подтопления после дождя. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как заявили в администрации Сочи, после залпового ливня поднялся уровень воды в реке Кудепсте, в результате чего затоплены пять частных дворовых территорий на улице Искра Хостинского района.

Задействованы 20 специалистов и пять единиц техники, в том числе два илососа и пожарная машина повышенной проходимости. На месте работают сотрудники городской администрации, "Водостока", "Кубань-СПАСа", "Водоканала", МЧС и энергетики.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение до 30 июня. Местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду. Риск схода селей в горной зоне возрастает.

Напомним, в понедельник сошли два селя на горном курорте "Роза хутор", в районе Сулимовского ручья. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.