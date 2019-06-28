В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в "квартире"

Предъявлено обвинение одному из руководителей исправительной колонии в Тюмени. Чиновник, по версии следствия, за взятку переселил осужденного в более комфортную камеру - практически, квартиру.

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии. В "квартире" у него был телефон, телевизор, интернет и холодильник.

Начальник учреждения обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он заключен под стражу. Расследование продолжается.